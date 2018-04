Hückelhoven - Neuer Kampfsport-Verein in Hückelhoven

Hückelhoven. In Hückelhoven hat sich ein neuer Kampfsportverein gegründet. Und er stellt sich selbst mit einer detaillierten Beschreibung vor.

Und die lautet: „Wer eine außergewöhnliche, vielseitige und dynamische Sportart mit Spaßfaktor kennenlernen will, um zusammen mit anderen Taekwondo und Hapkido von Grund auf zu erfahren, um Selbstverteidigung, Selbstbehauptung und Körperbeherrschung zu lernen, um seine sportliche Fitness zu verbessern, um seine Sozialkompetenz zu optimieren, zum Beispiel respektvollen Umgang, Höflichkeit, Selbstbeherrschung, Toleranz und Fairness, um sein Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Mut zu stärken sowie seine eigenen Grenzen zu erkennen und zu überwinden, um seinen Horizont über asiatische Kampfkunstsysteme zu erweitern, der ist herzlich zum Training eingeladen“.

Der neu gegründete Verein Budo Yamang Hückelhoven nimmt ab Montag, 9. April, seinen Trainingsbetrieb auf. Trainiert wird in der Mehrzweckhalle Hückelhoven-Kleingladbach, Amselweg. Die Turnhalle liegt neben der Katholischen Grundschule.

Das gesamte Spektrum von Taekwondo und Hapkido wird sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene an verschiedenen Tagen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten. Auch ein spezielles Eltern-Kind Training ist im Programm.

Lizenzierte Trainer

Mehrere Trainer mit Lizenz des Deutschen Olympischen Sportbundes stehen zur Verfügung. „Wer seine Fitness verbessern und dabei ein außergewöhnliches und dynamisches Sportangebot in angenehmer Atmosphäre kennenlernen will, ist herzlich zum Mitmachen eingeladen“, so der Verein. Ein Probetraining sei jederzeit möglich. Normale, bequeme Sportbekleidung reicht aus.