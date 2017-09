Neuer Aquarellkurs für Jugendliche startet

Wegberg. Kreativangebote spielen im Jugendzentrum St. Martin in Wegberg eine große Rolle. Acrylmalkurse haben sich als festes Angebot bei Kindern und Jugendlichen etabliert und finden in regelmäßigen Abständen statt.

Der nächste Kurs läuft von Montag bis Freitag in der ersten Herbstferienwoche. Es gab außerdem verschiedene Graffitiaktionen, für die legale Flächen geschaffen und Kunst entstanden ist. Als Sonderaktionen werden in den Räumen des Jugendzentrums Stencil-Workshops angeboten, bei denen die Jugendlichen unter fachlicher Anleitung Schablonen herstellen, mit deren Hilfe Bilder und Sprüche auf Leinwänden, T-Shirts oder Turnbeutel gesprayt werden. Konkrete Termine sind unter Telefon 02434/24469 zu erfahren.

Viele der oben genannten Angebote werden dank der finanziellen Unterstützung des Kulturrucksacks NRW kostenfrei für die Kinder und Jugendlichen im Alter von zehn bis 14 Jahren zur Verfügung gestellt.

Jetzt hat das Jugendzentrum St. Martin eine neue Kunstform im Portfolio: die Aquarell-Malerei. Kinder und Jugendliche, die gerne zeichnen, gerne spannende Farbverläufe beobachten und neue Techniken kennenlernen wollen, sind im neuen Kurs, der von der Wegberger Künstlerin Simone Braun angeleitet wird, genau richtig.

Simone Braun vermittelt mit spielerischen Übungen und ersten kleinen Aufgaben das Grundwissen der Aquarellmalerei sowie den Umgang mit den entsprechenden Materialien. Frei nach dem Motto „alles ist erlaubt“ werden verschiedene Mischtechniken ausprobiert und mit der Experimentierfreude der Teilnehmerinnen und Teilnehmer können tolle Kunstwerke entstehen.

Malzeit

Der Aquarellkurs startet am Donnerstag, 14. September, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr. An den folgenden Donnerstagen (21. September; 28. September; 5. Oktober) ist die Kurszeit von 15.30 bis 17.30 Uhr angesetzt. Am letzten Kurstag, Donnerstag, 12. Oktober, startet die Malzeit um 15.30 Uhr und wird bis 18.30 Uhr verlängert.

Die Teilnahme ist dank Kostenübernahme des Kulturrucksacks NRW für alle Künstlerinnen und Künstler kostenlos. Eine Anmeldung ist innerhalb der Öffnungszeiten möglich und verbindlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bei Rückfragen steht Jochen Ostländer, Leiter des Jugendzentrums St. Martin, unter Telefon 02434/24469 gerne zur Verfügung.