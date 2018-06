Wegberg-Holtum - Neue Wege beschreiten bei der Holtumer Marienoktav

Wegberg-Holtum. Die Marienoktav in Holtum findet vom 1. bis 8. Juli statt. Pfarrer Timotheus Eller (City Kirche Aachen) begleitet die Gläubigen als Priester und Prediger durch die ganze Woche. Er hat sie unter das Thema „Heute bei dir – von Mensch zu Mensch“ gestellt und möchte, dass die Oktavwoche zu einer „Woche der Begegnung“ wird.

Pfarrer Eller möchte nach Angaben der Organisatoren während der Oktavwoche einige neue Akzente setzen. Er wird das SBZ an der Freiheiderstraße und auch die Tagespflege Sankt Josef besuchen; er wird sich in der Mensa des Schulzentrums aufhalten, um dort Lehrern und möglichst vielen Jugendlichen zu begegnen; mit dem Pfadfinderstamm Titus Brandsma wird er im Pfadfinderheim in Gerichhausen zusammentreffen. Pfarrer Eller bietet auch Hausbesuche an; er besucht gerne diejenigen, die nicht mehr nach Holtum kommen können, zu Hause und reicht ihnen auch die Krankenkommunion, wenn sie sie empfangen möchten. Wer dieses Angebot annehmen möchte, braucht nur im Pfarrbüro Beeck (02434/3117) Bescheid zu geben.

Start der Marienoktav ist am Sonntag, 1. Juli. Das Tagesthema lautet „Maria die Hörende“. Um 8 Uhr beginnt eine Pilgermesse mit Predigt zum Tagesthema; um 9.15 Uhr ist eine Prozession von Beeck nach Holtum; 10 Uhr Hochamt mit Predigt und musikalischer Gestaltung durch den Kirchenchor St. Vincentius Beeck und die Chorgemeinschaft Cäcilia Rath-Anhoven; 17 Uhr Andacht mit sakramentalem Segen.

So geht es dann in der kommenden Woche weiter:

Montag, 2. Juli, Fest Mariä Heimsuchung; Tagesthema: „Maria die Freundin“. 6.45 Uhr Pilgermesse; 8 Uhr Pilgermesse; 14.30 Uhr, Pilgermesse für Mitglieder und Freunde der Schönstattbewegung. Die Ansprache hält Pfarrer Hans Doncks, Heimbach; 19 Uhr Pilgermesse; Wallfahrt aller Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätigen der Pfarrei St. Martin. Es singt der Kirchenchor St. Peter und Paul, Wegberg.

Dienstag, 3. Juli, Tagesthema: „Maria die Verbindende“: 6.45 Uhr Pilgermesse mit Predigt zum Tagesthema, Wallfahrt der Gemeinde St. Rochus Rath-Anhoven; 8 Uhr Pilgermesse, Wallfahrt der Kolpingfamilie Günhoven; 10 Uhr Wallfahrt der Kindergärten und Schulkinder der Pfarrei St. Martin; 19 Uhr Pilgermesse mit Predigt, Wallfahrt der Bruderschaften, Verbände und Vereine. Es singen die Kirchenchöre St. Rochus Dalheim und St. Johann Baptist Wildenrath.

Mittwoch, 4. Juli, Tagesthema: „Maria die Frau“: 6.45 Uhr Pilgermesse mit Predigt zum Tagesthema, Wallfahrt der Gemeinde St. Stephanus Golkrath; 8 Uhr Pilgermesse; 18.30 Uhr Wallfahrt der Frauen und Frauengemeinschaften, Pilgermesse zum Thema „Maria, unsere Brücke zu Gott und den Mitmenschen“. Mit musikalischer Gestaltung durch die „Mini Angel Band“, Rath-Anhoven.

Donnerstag, 5. Juli, Tagesthema: „Maria die Trösterin“: 6.45 Uhr, Pilgermesse mit Predigt zum Tagesthema; 8 Uhr Pilgermesse; 17 Uhr Wallfahrt der Senioren – Pilgermesse mit Predigt und Krankensalbung. Es singen die Chorgemeinschaft MGV Liederkranz Wegberg und Dorfspatzen Rath-Anhoven.

Freitag, 6. Juli, Tagesthema: „Maria die Mutige“: 6.45 Uhr Pilgermesse mit Predigt zum Tagesthema; 8 Uhr Pilgermesse mit Predigt zum Tagesthema; 18 Uhr, KommMa-Gottesdienst für Jung und Alt zur Wallfahrt aller Kinder der Pfarrei St. Martin – Leitung: KommMa-Team – mit musikalischer Gestaltung. Anschließend Eisschlecken am Pilgerheim; 20 Uhr Wallfahrt für Jugendliche und junge Erwachsene mit musikalischer Gestaltung – Leitung: Kaplan Michael Marx und Team. Anschließend gemütliches Zusammensein mit Grillen am Pilgerheim.

Samstag, 7. Juli, Tagesthema: „Maria die Suchende“: 6.45 Uhr Pilgermesse mit Predigt zum Tagesthema; 8 Uhr Pilgermesse mit Predigt zum Tagesthema, Wallfahrt der Gemeinde St. Peter und Paul Wegberg; 19 Uhr Wallfahrt der Pfarrei Christkönig Erkelenz und der Gemeinden Beeck und Rath-Anhoven – Pilgermesse mit Predigt. Musikalische Gestaltung durch den Quartettverein Myhl und ehemalige Werkschorsänger der Firma Wirth.

Sonntag, 8. Juli, Tagesthema: „Maria der Mensch“: 8 Uhr Pilgermesse mit Predigt zum Tagesthema; 9.30 Uhr Hochamt mit Predigt zum Tagesthema und feierlicher musikalischer Gestaltung durch den Kirchenchor zur Heiligen Familie, Klinkum; Anschließend gibt es eine Prozession mit dem Allerheiligsten und dem Gnadenbild durch Holtum.

Um 11.30 Uhr beginnt eine Prozession nach Beeck zum Abschluss der Marienoktav.

Die Möglichkeit zur persönlichen Aussprache und/oder Beichte besteht jeweils nach den 8 Uhr-Messen.