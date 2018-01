Heinsberg - Neue Schilder weisen den Weg zu Heinsberger Geschäften

Heinsberg.

„Noch viel Platz für weitere Hinweise“, zeigt der G&V-Wegweiser an der Kreuzung Hochstraße/Lieckerstraße, als er in diesen Tagen gemeinsam von G&V -Geschäftsführerin Heike Northemann, Streetlight 24-Geschäftsführer Giel Zeegers, Bürgermeister Wolfgang Dieder und dem Initiator der Aktion, Michael Fritsch, aufgestellt wurde. Gleichzeitig wurden vier weitere Wegweiser in der City platziert.