Erkelenz - Neue Kapelle ersetzt Gotteshäuser: Ein spiritueller Ort, aber „kein Museum“

Erkelenz.

Emotional sehr „angespannt“, so beschreibt Pfarrer Werner Rombach die Stimmung am Morgen danach. Und sein Gesicht verrät, dass die Gespräche nicht ganz einfach waren. Kein Wunder, schließlich ging es bei der Informationsveranstaltung im Pfarrheim Keyenberg um einen sehr emotionalen Ort, den Ort, an dem bald Kinder über Taufbecken gehalten, Hochzeiten gefeiert und Kommunion empfangen wird.