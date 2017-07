Neue Ausstellung im Hermann-Josef-Krankenhaus

Erkelenz. Im Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz findet am Freitag, 7. Juli, um 15 Uhr eine Ausstellungseröffnung statt unter dem Titel „Was oder wer gibt mir Kraft?“. Gezeigt werden Bilder von Patienten.

Wer im Krankenhaus liege, mache die Erfahrung, dass das Leben unter Umständen nicht mehr so sein wird, wie es vorher war. Viele verspürten eine Unsicherheit; andere haben sogar Angst. Gedankenkarussell und trübe Gedanken können die Folge sein. Um auf andere Gedanken zu kommen und somit wieder Kraft zu schöpfen, haben zwanzig Patientinnen und Patienten im Alter von 40 bis 85 Jahre am Malprojekt „Was oder wer gibt mir Kraft?“ teilgenommen.

Nach anfänglichen Bedenken hatten die Patienten so viel Freude am Malen, dass unter der Leitung der katholischen Krankenhausseelsorgerin Monika Fernandes und der Ergotherapie-Abteilung kraftvolle Bilder entstanden sind. Diese sind nun im Krankenhaus auf Flur neben der Kapelle zu sehen. Berührend sind die Bilderklärungen, die ebenfalls aufgehängt wurden. Bei der Ausstellungseröffnung am Freitag werden viele Künstler selbst anwesend sein, so dass die Besucher die Möglichkeit haben, bei einem Getränk mit ihnen ins Gespräch zu kommen.