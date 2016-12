Neuauflage von Benefizkonzert ist schon terminiert Letzte Aktualisierung: 27. Dezember 2016, 10:12 Uhr

Wegberg. Die Gruppe Fun und der Frauenchor Stimmlich haben bei ihrem diesjährigen Benefizkonzert in der Beecker Kirche begeistert. Mit dem Konzert unterstützten sie das „Krankenhausprojekt“, das der Förderverein Abbe George in Magara in Burundi eingerichtet hat. Es soll medizinisch weiter ausstattet und um ein Schwesternwohnhaus erweitert werden.