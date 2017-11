Wassenberg.

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung vom Naturpark Schwalm-Nette, Dr. Ferdinand Schmitz, sprach von einem „großen Tag“: In Wassenberg an der Pontorsonallee ist am Mittwoch in der Begegnungsstätte das neue Naturpark-Tor eröffnet worden, das als zentrale Anlaufstelle für Touristen, vor allem für Wanderer und Radfahrer, dienen soll.