Nachwuchsartisten auf Tour

Hückelhoven. Nachwuchsartisten des Hückelhovener Gymnasiums sind an diesem Wochenende groß in Aktion: Für Patrice Joachims geht dabei ein Traum in Erfüllung. Denn der zwölfjährige Artist des Zirkus Pepperoni wird am morgigen Sonntag in einer der berühmtesten Manegen Deutschlands stehen.

Im Rahmen des Wettbewerbs „Nachwuchsartisten in die Manege“ waren junge Talente im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren gesucht worden, die ihr Können am Tag der offenen Tür in Mönchengladbach präsentieren möchten. Patrice überzeugte die Jury und darf sich nun auf einen unvergesslichen Vormittag freuen. Der Tag der offenen Tür beginnt am Sonntag, 19. März, um 10 Uhr im Roncallizelt am Geroweiher in Mönchengladbach. Neben einem Einblick in die tägliche Arbeit der Artisten und Zirkustiere gibt es viele spannende Infos rund um das Zirkusleben und natürlich Ausschnitte aus dem aktuellen Jubiläumsprogramm.

Nicht dabei sein kann an diesem Morgen sein Trainer Lukas Sachse. Der Diabolospieler mit Berufswunsch Artist wird es nicht rechtzeitig ins Zelt schaffen. Er bestreitet nämlich am heutigen Samstagabend die Finalrunde des Jugendzirkuswettbewerbs Circus Kicks in Köln. Seit September sind junge Artisten aus ganz Deutschland in insgesamt vier Vorrunden gegeneinander angetreten – die Besten der Vorrunden präsentieren heute ab 19.30 Uhr im Zirkus- und Artistikzentrum Köln noch einmal ihr Können. Karten zum Preis von 8 bzw. 6 Euro (ermäßigt) für das Event gibt es unter: info@zak-koeln.com.