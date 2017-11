Heinsberg-Waldenrath - Nachwuchs des Musikvereins Waldenrath spielt auf

Heinsberg-Waldenrath. Der Musikverein Waldenrath 1905 lädt zum Jugendvorspiel in den musikalischen Probenraum der Begegnungsstätte Waldenrath am 1. Adventssonntag, 3. Dezember, 10.30 Uhr, ein. Der Musikverein präsentiert dabei seine Arbeit der musikalischen Ausbildung, die Kinder zeigen ihren Stand der Ausbildung.

Die derzeit 31 in der Ausbildung befindlichen Kinder sowie zwei im Verein integrierte Jugendliche präsentieren sich in Einzel- und Ensemblespiel. Im Anschluss lädt der Musikverein alle Besucher bei Kaffee, Cola und Glühwein zum Verweilen und zum Austausch ein.

Es geht los mit den acht Jüngsten zwischen sechs und sieben Jahren, die in diesem Sommer mit der Musikalischen Früherziehung begonnen haben. Dabei lernen sie, spielerisch ein Gefühl für Takt, Rhythmus, Melodie und Gesang zu entwickeln. Das Gehör und die Stimme werden geschult, Instrumente werden kennengelernt und hergestellt, Klanggeschichten erarbeitet und mit Orff- beziehungsweise Schlaginstrumenten vorgetragen.

Anschließend folgt die erste Blockflötengruppe mit sechs Kindern zwischen acht und zehn Jahren, die im Januar 2017 aus der Musikalischen Früherziehung in die Theorie und die Blockflötenausbildung gewechselt ist.

Die ältere fortgeschrittene Flötengruppe mit ebenfalls sechs Kindern zwischen neun und zehn Jahren sind seit Mai 2015 in Ausbildung. Elf Kinder und Jugendliche in der instrumentellen Einzelausbildung seit Januar 2017 zwischen 10 und 13 Jahren treten in Einzel- und Ensemble-Vorträgen auf Klarinette, Oboe oder Schlagzeug auf.

Den Abschluss des Vorspielkonzerts bilden zwei jugendliche Musiker, die – schon im großen Verein integriert – weiterhin in Einzelausbildung an Trompete und Posaune teilnehmen.