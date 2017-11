Heinsberg.

In einer „Nacht der offenen Kirchen“ fanden die Feierlichkeiten im Lutherjahr in der Heinsberger Innenstadt unter dem Motto „Wir im (W)Ort“ in Heinsberg am Reformationstag ihren Höhepunkt. Sowohl die evangelische Christuskirche als auch die katholische Kirche St. Gangolf luden von 20 Uhr bis nach Mitternacht zu unterschiedlichen Aktivitäten ein.