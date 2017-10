Heinsberg.

Das Jubiläumsjahr zu Martin Luthers Thesenanschlag vor 500 Jahren neigt sich langsam dem Ende zu. In Heinsberg wird dies im Rahmen der Nacht der offenen Kirchen am Reformationstag, Dienstag, 31. Oktober, in der Christuskirche an der Erzbischof-Philipp-Straße sogar mit einem Pauken-, oder besser gesagt Hammerschlag geschehen.