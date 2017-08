Offensichtlich nicht von rechter Szene distanziert

In Berlin-Spandau sind am 19. August mehrere Hundert Rechtsextreme aufmarschiert. Die Neonazis starteten am Mittag dieses Tages einen Protestzug zum 30. Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß, der bis zu seinem Tode 1987 im Kriegsverbrechergefängnis der Alliierten in Berlin-Spandau inhaftiert war.

Wegen Sabotageaktionen mutmaßlicher Linksextremisten gelangte die Gruppe mit vielen Neonazis aus NRW nicht bis nach Spandau. Sie starteten deshalb in Falkensee einen Spontanaufmarsch.

Nach Informationen unserer Zeitung nahm an diesem rechten Aufzug auch ein Mitglied der Gangelter FDP teil, das bei der Kommunalwahl im Jahr 2014 sogar versucht hatte, einen Sitz in der Gangelter Gemeindevertretung für die Liberalen zu gewinnen.

In der FDP nahm man offensichtlich an, dass sich der Mann schon vor Jahren von der rechten Szene distanziert hatte. Die jüngsten Vorfälle sprechen ein andere Sprache.