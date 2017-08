Nach Messerangriff in Asylunterkunft: Mordkommission ermittelt

Wegberg.

Nachdem es am vergangenen Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Asylunterkunft Petersholz in Wegberg kam, ermittelt jetzt die Aachener Mordkommission. Ein 27-jähriger Iraker steht im dringenden Verdacht, zwei 33- und 42-jährige Männer aus dem Iran angegriffen und mit einem Messer verletzt zu haben.