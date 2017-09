Nach hitziger Diskussion: Kompromiss für Ehejubilare in Gangelt Von: Marie Eckert

Letzte Aktualisierung: 1. September 2017, 17:40 Uhr

Gangelt-Langbroich. Dass aus einer Feier zu einer Diamanthochzeit eine hitzige Diskussion entsteht – das habe Pfarrer Daniel Wenzel in dieser Dimension noch nicht erlebt, sagt er. Im Mai des kommenden Jahres wollte das Ehepaar Knoben aus Gangelt sein Jubiläum in der Marienkirche feiern, allerdings nicht zur üblichen Messezeit am Samstagabend, sondern am Samstagmorgen um 10 Uhr.