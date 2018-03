Erkelenz - Nach erfolgreichem Jahr: Cronelius-Burgh-Chor richtet den Blick in die Zukunft

Erkelenz. Der Cornelius-Burgh-Chor blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Bei der Mitgliederversammlung im Heimatverein der Erkelenzer Lande haben Chorsprecher Bernd Finken und Chorleiter Reinhold Richter die besonderen Momente aus 2017 einmal herausgestellt.

Musikalische Höhepunkte waren im November das Meisterkonzert der VHS in der Stadthalle Erkelenz und die Konzerte zum Reformationsjahr mit dem Magnificat in D-Dur von Carl Philipp Emanuel Bach, der Kantate seines Vaters Johann Sebastian Bach, „Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten!“, sowie Joseph Haydns Te Deum C-Dur in der Pfarrkirche St. Helena in Rheindahlen. Die Konzerte waren Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit des Kirchen- und Projektchors St. Helena, des Orchesters der Camerata Gladbach und namhafter Solisten unter der musikalischen Leitung von Reinhold Richter.

Im Juni führte der Cornelius-Burgh-Chor im Rahmen des Festivals „Ensemblia“ in St. Helena die Messe für Chor a cappella von Hermann Bruttger auf, die als Herausforderung für gemischte Chöre gilt. Auch das jährliche Serenadenkonzert, dass der Chor gemeinsam mit dem Collegium Musicum der VHS gibt, konnte bei sonnigem Wetter wieder einmal auf dem Burghof in Erkelenz stattfinden. Im locker luftigen Musikprogramm präsentierte der Chor einen Reigen aus klassischen Titeln, Songs der Beatles und Erfolgshits der Comedian Harmonists.

Außerdem erinnerte sich die Chorgemeinschaft bei der Versammlung an den gemeinsamen Ausflug im Mai nach Bad Neuenahr, das gemeinsame Sommerfest mit dem Kirchenchor St. Helena im Juli sowie die verschiedenen Konzertnachlesen in fröhlicher Runde bei.

53 Sänger und Sängerinnen

Im Ausblick auf die Aktivitäten in diesem Jahr stehen die Vorbereitungen für das Serenadenkonzert mit dem Collegium Musicum der VHS im Juni und die Aufnahme einer CD mit Kompositionen des Namensgebers des Chores, Cornelius-Burgh, im Mittelpunkt. Bei einer Feier zum 35-jährigen Bestehen des Chores, soll auch die CD präsentiert werden. Im September steht außerdem die Chorfahrt nach Hamburg an mit einem Auftritt im Marien-Dom.

Doch der Blick reicht noch viel weiter nach vorne: Chorleiter Reinhold Richter und seine derzeit 53 Sängerinnen und Sänger schauen zwar zuversichtlich in die Zukunft, sind aber auch auf der Suche nach Nachwuchs. Mit ihrer Musik wollen sie auch weitere junge Sänger begeistern. Schließlich stehen die nächsten 35 Jahre bevor.

Bei der Wahl des Vorstands wurden die bisherigen Amtsinhaber wieder ausnahmslos bestätigt.