Hückelhoven-Hilfarth.

Die Mitglieder des TuS Jahn Hilfarth sind stocksauer. In der Nacht zu Mittwoch sind Einbrecher in das im Bau befindliche Vereinsheim des Sportvereins an der Callstraße eingestiegen. Besonders ärgerlich ist das, weil auf dieser Baustelle zum Großteil ehrenamtliche Arbeit geleistet wird.