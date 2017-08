Wassenberg.

Fast könnte man meinen, er sei so etwas wie die Allzweckwaffe der Linken im Kreis Heinsberg. Im Wassenberger Stadtrat hat er gesessen, Bürgermeisterkandidat war er schon in derselben Stadt, Sprecher des Vorstandes der Linken auf Kreisebene ist er derzeit schon – und nun auch ihr Bundestagskandidat für die Wahl am 24. September: Wolfram Steinhage.