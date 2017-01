Nach 24 Jahren geht Ilona Rollert in den Ruhestand

Wegberg. „Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.“ Dieses Zitat von Albert Einstein wählte Helen Merkel, zukünftige Leiterin der Caritas-Pflegestation (CPS) Wegberg, um ihre Vorgängerin Ilona Rollert zu charakterisieren.

Die Leiterin der CPS stand im Mittelpunkt einer Feier, da sie nach 24 Jahren bei der Caritas in den Ruhestand geht. Ihr sei immer der Leitsatz, den Menschen zu respektieren, um ihm ein würdevolles Leben zu ermöglichen, wichtig gewesen.

Für das Vertrauen gedankt

Gottfried Küppers, Geschäftsführer des Caritasverbandes, übereichte Ilona Rollert als Zeichen der dankbaren Anerkennung das Ehrenzeichen in Gold der Caritas. Am 1. Oktober 1992 hatte Ilona Rollert ihren Dienst als examinierte Pflegekraft in der CPS Wegberg begonnen. Nach verschiedenen Qualifikation hatte sie im Mai 2015 die Leitung übernommen. Rollert dankte für das Vertrauen.