Musikverein Waldenrath lädt ein und spielt auf Letzte Aktualisierung: 30. März 2017, 11:33 Uhr

Heinsberg-Oberbruch. Der Musikverein Waldenrath lädt alle Vereinsfreunde und Freunde der Blasmusik zu seinem 20. Jahreskonzert am Palmsonntag, 9. April, 19 Uhr, unter dem Motto „scenes for band“ in die Festhalle Oberbruch ein.