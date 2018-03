Heinsberg-Oberbruch - Musikverein Waldenrath gibt Jahreskonzert in der Festhalle Oberbruch

Heinsberg-Oberbruch. Der Musikverein Waldenrath lädt für Palmsonntag zu seinem 21. Jahreskonzert unter dem Motto „Scenes for Band“ in die Festhalle Oberbruch ein.

Unter der Leitung von Dirigent Stefan Outjers, der im vergangenen Jahr erfolgreich seine Premiere feierte, präsentiert der Musikverein wieder ein abwechslungsreiches Programm. Es gelte seit jeher die Prämisse des Konzertes, Anspruch und Unterhaltung sowie die Vielfalt der Musik zu verbinden und dem treuen Publikum in der Festhalle zu präsentieren, so die Veranstalter.

Mischung der Stilrichtungen

Die rund 65 Musiker präsentieren in diesem Jahr eine Mischung aus Orginal-Blasmusik, Filmmusik, bekannten Pop-Hits, Marschmusik und original iberischer (spanisch-portugiesischer) Blasmusik. Schon traditionell wird ein Musiker sein Instrument solistisch präsentieren. In diesem Jahr steht die Posaune im Mittelpunkt.

Eröffnet wird das Konzert mit dem „Pariser Einzugsmarsch“ von Johann Heinrich Walch aus dem Jahre 1800. „The Legend of Maracaibo“ von Jose Alberto Pina ist ein Werk, das die Legende der Santo Cristo de Maracaibo, einem spanischen Schiff aus dem 17. Jahrhundert, erzählt. Das Werk handelt von einer historischen Seeschlacht, die vor mehr als 300 Jahren stattfand, und berührt mit dem Thema sowohl Publikum als auch Musiker.

Mit „Harry at Hogwarts“ und „The Magnificient Seven“ (Die glorreichen Sieben) sind die bekannten Titelthemen aus dem gleichnamigen Westernklassiker von Bernstein beziehungsweise Themen aus Harry Potter zu hören – darunter der pfiffig-heitere Hogwarts‘ Marsch. Popklassiker von Toto und Abba sowie Hits der Neuen Deutschen Welle runden das Programm ab.

Abgeschlossen wird das Konzert in diesem Jahr mit dem berühmten „Graf Zeppelin Marsch“ von Carl Teike.

Karten gibt es im Vorverkauf

Der Beginn des Konzertes am Sonntag, 25. März, ist um 19 Uhr. Karten für die Veranstaltung gibt es für neun Euro im Schuhhaus Jansen, bei den Vereinsmitgliedern und an der Abendkasse. Ermäßigte Karten für Kinder von sieben bis 16 Jahren kosten 4,50 Euro. Sie sind jedoch nur an Abendkasse erhältlich. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Die Anzahl der Zuschauer ist wegen der Kapazität des Raumes auf 600 begrenzt.