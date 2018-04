Heinsberg-Horst/Porselen.

Zu einem großartigen Erfolg wurde das traditionelle Frühjahrskonzert des Musikvereins St. Josef Horst, das in diesem Jahr ganz im Zeichen des 90-jährigen Vereinsjubiläums stand. Geboten wurde eine Vielfalt an Musikstilen von Klassik über Filmmusik bis hin zu fetzigem Rock und Pop sowie begeisternde Solovorträge. Vor allem aber wurde dem Publikum eines gezeigt: pure Freude an schöner, moderner und auf gutem Niveau dargebotener Blasmusik.