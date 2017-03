Musikverein spielt auf: Auch Unterbrucher Nachwuchs beim Konzert Letzte Aktualisierung: 15. März 2017, 10:34 Uhr

Heinsberg-Unterbruch. Der Musikverein Unterbruch startet mit einem „Flashmob“ in den Frühling. Das traditionelle Café-Konzert findet am Sonntag, 26. März, in der Mehrzweckhalle statt.