Erkelenz-Lövenich - Musikkabarettistin Julia Hagemann: Humor mit einem ernsten Kern

Erkelenz-Lövenich. Der Auftritt der Musikkabarettistin Julia Hagemann war ein erster Höhepunkt zum Auftakt des Jahresprogramms „Kultur in der Bank“: Die Musikkabarettistin Julia Hagemann ist sehr wählerisch bei ihren Auftritten. Die diplomierte Sopranistin aus dem Emsland nimmt nur diejenigen an, die ihr wirklich Spaß machen.

Und der Auftritt in Lövenich bereitete ihr sichtlich Spaß, wie auch dem Publikum im gut gefüllten Versammlungsraum der Raiffeisenbank Erkelenz.

Musikkabarett vom Feinsten bot die Künstlerin mit ihrem Programm „Fortbildung – Die Welt in 100 Minuten verstehen“. Die ausgezeichnete Sopranistin, fantastische Klavierspielerin und überzeugende Darstellerin bot in ihrem schwarzhumorigen Programm viel Wortwitz, Gestik und Hintersinn und sorgte damit für viele Lacher, aber auch für viele nachdenklich stimmende Momente.

Als Erfinderin des „deutschen A-cappella-Kunstliedes“ will Hagemann auf den „Notstand in der Erwachsenenbildung“ hinweisen. Mit Auszügen aus ihrer Oper „Wie die Biologin Frau Erdmann ihren Job verlor und deshalb fast ins Wasser ging“ klärte sie über die dramatischen Entwicklungen in der Musikgeschichte vom Barock bis zur Gegenwart auf.

Wenn sie über Essstörungen bei Tieren philosophiert oder über das immerwährende Thema Männer und Frauen, bleibt manchem das Lachen im Halse stecken, weil sich hinter dem augenscheinlichen Humor ein ernster Sinn versteckt. Wenn Vermieter gegrillt oder Frösche gekocht sind, Opern seziert und Musikgeschichte erklärt werden, schwankt der Besucher zwischen Schaudern und Erheiterung. Hagemann, die auch Dozentin für musikalische Weiterbildung und Konzertsängerin ist, erhielt viel Beifall vom begeisterten Publikum. Erst nach drei Zugaben entließ das Publikum sie von der Bühne.

Einen besseren Auftakt für das Jahresprogramm „Kultur in der Bank“ konnte sich Marketingleiter Thomas Brockers gar nicht vorstellen. Fortgesetzt wird es am 27. April mit einem Gastspiel des Kabarettisten Marc Breuer.