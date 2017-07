Heinsberg.

Vier Wochen lang lädt die Stiftung der Orgelfreunde im benachbarten niederländischen Limburg zu einem Orgelfestival ein. Nach dem Auftakt am 14. Juli mit der Weltpremiere einer ganz neuen Komposition für Orgel und Bläserensemble in Weert erklingen die Orgeln an 25 verschiedenen Orten der Region.