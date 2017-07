Musikalischer Schnuppernachmittag beim Instrumentalverein Letzte Aktualisierung: 3. Juli 2017, 08:16 Uhr

Hückelhoven-Hilfarth. Der Instrumentalverein Hilfarth 1912 bietet am Freitag, 7. Juli, um 17.30 Uhr einen musikalischen Schnuppernachmittag in der Aula der Grundschule Hilfarth, Uhlandstraße 3, an.