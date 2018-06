Erkelenz - Musikalische Pilgerreise auf den Spuren des Lövenicher Ritters

Erkelenz. Drei Jahre befand sich der Lövenicher Ritter Arnold von Harff 1496 bis 1499 auf Reisen zu allen bekannten Pilgerorten der damaligen Zeit bis in den Orient und Santiago de Compostela in Spanien.

Nach seiner Rückkehr hatte Arnold von Harff einen umfangreichen, mit farbigen Federzeichnungen geschmückten Bericht über seine Reise verfasst. Seine Fahrt kann nicht als reine Pilgerfahrt gesehen werden, sondern eher als Bildungsreise. Dafür spricht, dass er sich keiner organisierten Pilgergesellschaft anschloss, sondern meistens in Begleitung von Kaufleuten reiste, von den üblichen Wallfahrtrouten abwich und seine Reise weit über die Pilgerziele hinaus ausdehnte.

Der „Pilger“ Harff trat dabei in den Hintergrund. Denn Harff war Abenteurer und Entdecker und, wie er selbst sagt, Dichter: „denn eyn schone loegen tzeirt wael eyn reeden“ (eine schöne Lüge ziert wohl eine Rede), und als solcher brauchte er zur Unterhaltung der Leser auch Fabelwesen, Wunder, Phantastereien und Übertreibungen, die über das tatsächlich Erlebte weit hinausgingen. Das hat die Leser im 19. Jahrhundert peinlich berührt und Zweifel an der Wahrhaftigkeit einiger Passagen im Bericht geweckt.

Zwischenzeitlich ist die wissenschaftliche Forschung sich einig, dass Harff über den Sinai hinaus nicht in den Orient vorgedrungen ist, weder Arabien (mit Mekka), Vorderindien und Madagaskar gesehen noch die Nilquellen entdeckt hat, wie er in seinem Bericht schreibt. Nach seiner Rückkehr lebte er auf Gut Nierhoven bei Lövenich und ist wahrscheinlich in der Kirche St. Pauli Bekehrung in Lövenich begraben worden. Die Grabplatte befindet sich noch heute in der Krypta.

In diesem Konzert wird Musik aus der Zeit seiner Pilgerfahrt und seinen Pilgerwegen erklingen. Maria Jonas ist in Brühl geboren, lebte auch in Venezuela und ist mit ihren Liedern ständig und weltweit unterwegs. Bassem Hawar spielt Djoze, eine irakische Kniegeige. Er wohnt in Köln, kommt aber aus Bagdad, und auch er ist ein musikalischer Pilger zwischen den Welten und Kulturen. Der Eintritt ist frei. Infos: Telefon 02431/85208.