Hückelhoven.

Irische Klänge hallten durch das Foyer der Hückelhovener Aula, als der Verein „Con Brio – Freunde der Kammermusik“ zum jährlichen Abschlusskonzert der Stadtmusikfestes in Hückelhoven geladen hatte. Zu Gast war diesmal die Folkband „Jack in the green“ aus dem kleinen Ort Gescher im Münsterland.