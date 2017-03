Hückelhoven.

Zeitweilig verwandelte sich die Aula am Samstagabend in eine Rockdisco, als das Konzert unter dem Titel „Musical & more – Musical, Pop, Rock und leise Töne“ drei Stunden lang die Zuhörer im voll besetzen Saal begeisterte. Diese außerordentliche Show gibt es nur in Hückelhoven, und sie existiert bereits zum 18. Mal.