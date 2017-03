Musical-Hits mit Stars und Überraschungsgästen

Hückelhoven. „Musical & more“, eine Show, in der den Besuchern ein Mix aus aktuellen und klassischen Musical-Songs sowie Welthits aus dem Rock- und Pop-Genre geboten wird, präsentiert Veranstalter KulturPur in der 18. Auflage am Samstag, 11. März.

Sportler sammeln Spenden für „Schatzsucher“ Der TuS Jahn Hilfarth nutzt in Kooperation mit dem Veranstalter KulturPur die Musikveranstaltung „Musical and more“, um auf seine Charitykampagne „Helping Hands“ aufmerksam zu machen. Der Hilfarther Verein sammelt in diesem Jahr Spenden für die Wassenberger Einrichtung „Schatzsucher“, die Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche anbietet. Im Rahmen von „Musical and more“ werden TuS-Mitarbeiter interessierte Musicalzuschauer über ihre „Helping Hands“-Aktion informieren und um Unterstützung werben. Mehr zur Aktion des TuS: www.tus-jahn-hilfarth.de

Erneut stehen dann Stars der europäischen Musical-Szene in der Aula auf der Bühne. Mit Petra Madita Kübitz, Amber Schoop, Zodwa Selele, Sascha Krebs und Martin Berger treten Künstler auf, die aus Musicals wie Les Misérables, We Will Rock You, Hairspray, Sister Act oder Aida bekannt sind.

Sie werden Hits aus Musical-Klassikern und den neuesten Musical-Produktionen präsentieren. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf zahlreiche Rock- und Pop-Klassiker freuen. Begleitet werden die fünf Künstler in dem mehr als zweistündigen Programm von der „Musical & more“-Band und den „Chicken Divine“-Backings sowie einigen Überraschungsgästen.

Tickets mit Platzreservierung gibt es in allen Vorverkaufsstellen. Das Konzert findet am Samstag, 11. März, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Aula des Gymnasiums in Hückelhoven statt.