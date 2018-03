Museumsführungen nach Anmeldung

Das Beecker Flachsmuseum und das Museum für Europäische Volkstrachten haben die Winterpause beendet. Sie sind jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Eine Sommerpause wird es in diesem Jahr nicht geben. Museumsführungen sind nach Voranmeldung jederzeit möglich. Buchungen per E-Mail an buchung@heimatverein-beeck.de.