Heinsberg-Schafhausen - Mundarttreff des Heimatvereins Schafhausen

Mundarttreff des Heimatvereins Schafhausen Letzte Aktualisierung: 25. Februar 2018, 09:30 Uhr

Heinsberg-Schafhausen. Zum zehnten Mundarttreff des Heimatvereins Schafhausen am Mittwoch, 21. März, 19 Uhr, sind alle interessierten Mitglieder, Freunde der Mundartpflege und Bürgerinnen und Bürger in den Vorraum der Mehrzweckhalle in Schafhausen eingeladen.