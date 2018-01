Wegberg-Beeck - Mundartlicher Gottesdienst mit Musik in Beeck

Mundartlicher Gottesdienst mit Musik in Beeck Letzte Aktualisierung: 17. Januar 2018, 14:33 Uhr

Wegberg-Beeck. „Osser veedel“ – das ist in diesem Jahr das Motto des mundartlichen Karnevalsgottesdienstes am Sonntag, 4. Februar, in der Vincentius Kirche in Beeck, zu dem der Ortsausschuss Pastorale herzlich einlädt. Die Kirche ist ab 9 Uhr geöffnet.