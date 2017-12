Heinsberg - Mündlich, schriftlich und praktisch vorbereitet auf den Einsatz bei der Feuerwehr

Heinsberg. Gut ausgebildet: Mehrere Kameraden der Feuerwehr Selfkant sowie ein Kamerad der Feuerwehr Heinsberg haben kürzlich den Lehrgang Modul 4 absolviert.

In dem Lehrgang werden Grundlagen der technischen Hilfeleistung vermittelt. In dem rund 45-stündigen Lehrgang wurde den Feuerwehrleuten in Theorie und Praxis der Umgang mit hydraulischen Rettungsgeräten, das richtige Handhaben der Motorkettensäge, die Absicherung einer Einsatzstelle, das Aufbauen eines Bereitstellungsplatzes und vieles mehr vermittelt.

Durch eine schriftliche Lernerfolgskontrolle sowie einer praktischen Abschlussprüfung, konnten sich die Leiter der Feuerwehr im Anschluss ein Bild von dem Erlernten machen und allen Lehrgangsteilnehmern zum bestandenen Lehrgang gratulieren.