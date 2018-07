Hückelhoven - Motorradfahrer verliert beim Überholen die Kontrolle

Hückelhoven. Schwere Verletzungen hat ein 55-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Hückelhoven erlitten. Der Mann verlor beim Überholen die Kontrolle über sein Zweirad, prallte gegen einen Baum am linken Fahrbahnrand und stürzte.

Wie die Polizei berichtet, war der Hückelhovener am Donnerstag gegen 19.15 Uhr auf der Landesstraße 227 / Buscherbahn unterwegs, als es zum Unfall kam. Er fuhr von Ratheim kommend in Richtung Kleingladbach, als er kurz vor einer Kurve einen in gleicher Richtung fahrenden wagen eines 52-jährigen Erkelenzers überholen wollte.

Während des Überholvorgangs verlor er die Kontrolle über seinen Motorrad und geriet von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Baum und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär verblieb.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten komplett gesperrt.