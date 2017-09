Motorradfahrer stürzt mit Sozia: Zwei Schwerverletzte

Erkelenz. Bei einem Sturz mit seinem Motorrad ist am Montagabend ein 68-jähriger Niederländer schwer verletzt worden. Auch seine ein Jahr jüngere Frau erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 20.45 Uhr war der Motorradfahrer aus Assendelft/NL mit seiner 67-jährigen Mitfahrerin auf der Alfred-Wirth-Straße in Richtung Terheeg unterwegs. Als er auf die Autobahn in Richtung Düsseldorf abbiegen wollte, verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad. Die beiden Niederländer stürzten mit dem Motorrad.

Nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle wurden sie mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.