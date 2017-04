Motorradfahrer stirbt nach Unfall: A46 bis 23 Uhr voll gesperrt

Hückelhoven.

Auf der Autobahn 46 in Höhe der Abfahrt Hückelhoven West hat sich am Sonntagabend ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Geilenkirchen kam dabei ums Leben. Die A46 in Richtung Heinsberg ist noch bis mindestens 23 Uhr voll gesperrt.