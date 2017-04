Mobiltelefone sind wohl Beute in der Innenstadt Letzte Aktualisierung: 17. April 2017, 12:42 Uhr

Heinsberg. In der Heinsberger Innenstadt sind bislang unbekannte Täter am frühen Montagmorgen, gegen 0.45 Uhr, in einen Mobilfunkladen eingebrochen.