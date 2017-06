Mittsommernachtslesung: Gruseliges zwischen Kreuzen und Gräbern

Erkelenz. Auch bei der dritten Lesung zu später Stunde auf dem alten Friedhof an der Brückstraße konnten die Veranstalter wieder „volles Haus“ vermelden. Rund 50 Besucher waren kurz vor 22 Uhr bewaffnet mit Sitzgelegenheiten und Decken zur Mittsommernachtslesung gekommen.

Auch in diesem Jahr standen seltsame, fantastische und auch ein bisschen gruselige Geschichten auf dem Programm, zu dem Felix Wichlatz die Gäste im Namen des Leseburg-Teams begrüßen konnte. Nachdem man es sich gemütlich gemacht und den einen oder anderen Snack ausgepackt hatte, legte Frank Rimbach mit einem autobiografisch gefärbten Text los. Darin ging es um die erste Peepshow in Saarbrücken und eine ungewollte Begegnung mit dem verhassten Physiklehrer, der dazu auch noch ein leidlich begabter Poet war.

Der im Saarland geborene Frank Rimbach ist den meisten Erkelenzern als Organisator der Open Stage bekannt. Auf dem Friedhof war er zum zweiten Mal dabei, denn bei der Premiere vor zwei Jahren hatte er über den „Neger auf dem Fahrrad“ und Omas „Bückwaren für Herren“ berichtet. Im September wird er aber auch mit seinem Programm über die Liebe im Café Kö bei der Leseburg zu Gast sein.

Mysteriöse Schriftrolle

Der Wegberger Kai Beisswenger war auch schon vor zwei Jahren dabei und hatte diesmal eine fantastische Geschichte im Gepäck, die den Zuhörer auf der Suche nach einer mysteriösen Schriftrolle vom Erkelenz der Kriegsjahre über die Zeit Napoleons und die Römer bis zum untergegangenen Atlantis führte. Beatrix Hötger-Schiffers erzählte mit „Marlene“ die Geschichte einer unerfüllten Liebe, die nach Jahrzehnten in eine ebenso fantastische wie tödliche Begegnung mündet. Damit und gefördert von der einsetzenden Dunkelheit traf sie den Nerv der Zuhörer. Hötger-Schiffers hat bislang mehrere Geschichten in Anthologien veröffentlicht und veranstaltet ebenfalls eine Lesung zu später Stunde auf einer Obstwiese in Kraudorf.

Erstmals auf dem Friedhof dabei war der Hörbuchsprecher und Medienjournalist René Wagner, der eine humorvolle und wendungsreiche Geschichte von Christian Weis vortrug, in der die unbedarfte Anwendung von Voodoo eine nicht unerhebliche Rolle bei einem völlig aus dem Ruder gelaufenen Mitarbeitergespräch spielte.

Wohlplatzierte verbale Spitze

Der Autor und Journalist Helmut Wichlatz schlug mit „Stürmer-Jupp und die letzte Nacht“ ein düsteres Kapitel der Erkelenzer Geschichte auf und entführte die Zuhörer in die Nacht zum 26. Februar 1945, bevor die amerikanischen Truppen die damals völlig zerstörte Stadt einnahmen. In der fiktiven Person des Stürmer-Jupp stellte er die menschenverachtende Brutalität des untergehenden Naziregimes dar, die auch in Erkelenz ihre Spuren hinterlassen hat. Die späte Gerechtigkeit war angesichts des zuvor beschriebenen Grauens ein schwacher Trost.

Den Schlusspunkt des Abends setzte der Krimiautor Kurt Lehm-kuhl, der ebenso wie Wichlatz zum Leseburg-Team gehört. Er bewies, dass er auch lustig kann. Bekannt für gut erzählte Verschwörungen, Mord und andere Verbrechen, nahm er die Zuhörer kurz vor Mitternacht mit auf eine Weinprobe, die er dann genüsslich durch den Kakao zog und mit einer wohlplatzierten verbalen Spitze brüskierte. Kaum verwundert gab er sich daher, dass die Einladung zur nächsten Weinprobe nur an seine Gattin gerichtet war.

Gegen Mitternacht wurde es langsam kühl und die Lesung am großen Kreuz auf dem um diese Zeit langsam unheimlichen Friedhof fand ihr Ende.