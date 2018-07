Wassenberg - Mitmachkonzert in Wassenberg

Wassenberg. Der Kinderliedermacher Uwe Lal gestaltet am Sonntag, 8. Juli, 15 Uhr, in der Propsteikirche Wassenberg ein Mitmachkonzert für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren. Veranstalter ist die Pfarrei St. Marien Wassenberg.

„Wir sind stark“ ist der Titel dieses rund 75-minütigen Konzertprogrammes. Seit nunmehr 20 Jahren ist Uwe Lal bundesweit als Kinderliedermacher unterwegs. Durch inzwischen mehr als 2500 Konzerte vor Kindern und durch die Arbeit mit seinem Kinderchor „Die Wunderkinder“ weiß er ganz gut, was bei Kindern ankommt, was sie bewegt und was sie begeistert.

Sitzen die Kinder zu Anfang meist noch gespannt und ruhig auf ihren Plätzen, kommt schon nach den ersten Takten Bewegung ins Spiel. Die anfängliche Scheu legt sich schnell, und schon bald ist der Raum voller fröhlich mitsingender und mitmachender Kinder.

Ein wunderbares Geschöpf Gottes

Wie soll man auch ruhig sitzen bleiben, wenn der „Robo-Dance“ gesungen und getanzt wird, oder wenn die Kinder im „Kinderzirkus“ dabei sind. Immer wieder werden die Kinder eingeladen, lieber öfter einmal die „Glotze aus“ zu machen, und die eigene Fantasie zu nutzen, was sie im Mitmach-Theaterstück vom „König Kurt“ auch gleich ausprobieren können.

Immer wieder sind die Kinder zum mit- und weiterspielen eingeladen und werden ermutigt, auf ihre eigenen Stärken zu setzen. Spiellieder zu biblischen Geschichten gehören dabei genau so dazu wie Spaßlieder. Und wenn Uwe Lal seine Songs „Wir sind Wunderkinder“ und „Du bist spitze“ anstimmt, dann geht die Freude darüber, ein wunderbares Geschöpf Gottes zu sein, nicht nur bei den Kindern in Arme und Beine.

Kurzum: Für jeden ist sicherlich etwas dabei in diesem bunten Reigen aus Liedern und Aktionen, phantasievollen Masken und Requisiten. Die Eltern der Kinder sind übrigens ebenfalls gern gesehene Gäste des Konzertes und werden ins Geschehen mit einbezogen.