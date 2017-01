Heinsberg-Kempen. Zu ihrer Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstands lädt die St.-Katharina-St.-Josef-Schützenbruderschaft Rurkempen am Samstag, 21. Januar, ein.

Im Anschluss an die heilige Messe, die um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus beginnt, erhalten zunächst der neue König und der neue Prinz in der Kirche ihr Silber.

Die Versammlung beginnt um 18 Uhr in der Gaststätte Am Dorfplatz. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Ehrungen, die Bestätigung des neuen Generals der Bruderschaft und die Neuwahl des Vorstands.