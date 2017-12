Wegberg - Mitglieder der Atelieretage geben Einblicke in ihr Schaffen

Wegberg.

Mit dem freundlich-milden Lächeln, das Schokoladenweihnachtsmännern so gut zu Gesicht steht, haben sie ein einladendes Spalier auf den Treppenstufen des alten Karmeliterklosters in Wegberg gebildet. Die weihnachtlichen Gesellen sind so etwas wie das „Markenzeichen“ für die alljährliche Ausstellung „Einblicke“ der Atelieretage Wegberg geworden.