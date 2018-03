Selfkant - Mitfahrbänke für Reisende und Senioren

Selfkant. Bei seiner Mitgliederversammlung hat sich der Gewerbeverband Selfkant aktiv bei seiner Arbeit für die Mitglieder und den Selfkant präsentiert. Er stellte ein großes Aktionspaket für lokale Unternehmen und die ganze Region vor.

Neben den Plänen für die Leistungsschau am 18. und 19. Mai 2019 in der Westzipfelhalle Tüddern zeigte der Vorstand auch das Konzept für die geplanten Mitfahrbänke mit Werbetafeln. Der erste Vorsitzende Kunibert Latour blickte auf vergangene Aktivitäten zurück, darunter die Wohlfühltage im Frühjahr, mehrere Unternehmerstammtische bei Mitgliedern des GVS und der Neujahrsempfang im Januar.

Nach den Berichten des Kassierers und der Kassenprüfer wurden Vorstand und Kassierer von den 33 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern entlastet. Bei den nachfolgenden Neuwahlen wurde der amtierende erste Schriftführer Volker Kratz einstimmig mit einer Enthaltung wiedergewählt. Auch der zweite Kassierer Norbert Jakobs wurde von den Mitgliedern im Amt bestätigt. Lediglich bei der Besetzung zweier Beisitzer gab es Wechsel: Anstelle von Jörg Barkowski und Torsten Hennes sind nun Kurt Willems und Mark Schäpers im Vorstand.

Im Anschluss an die Neuwahlen präsentierte Hermann Otten die Idee der Mitfahrbänke, kombiniert mit Info- und Werbetafeln, die an markanten Punkten im Gemeindegebiet aufgestellt werden sollen. Die Mitfahrbänke sind speziell gekennzeichnete Sitzbänke mit Klappschildern, die anzeigen, in welche Richtung man mitfahren möchte, zum Beispiel Havert, Millen, Saeffelen, Schalbruch, Hillensberg, Wehr/Süsterseel und Tüddern.

Besonders Senioren und Reisende erhielten somit eine alternative Mitfahrgelegenheit zu den Bussen des öffentlichen Personennahverkehrs, hieß es. Sie sollen diesen allerdings keinesfalls ersetzen oder verdrängen, sondern lediglich sinnvoll ergänzen. Auf den Infotafeln sollen lokale Unternehmen Werbeflächen mieten können.

Darüber hinaus sollen die Tafeln neben der Werbung eine Karte der Gemeinde erhalten, auf der markante Sehenswürdigkeiten und Unternehmen markiert sind.