Heinsberg.

Ob für Hut, Krawatte oder Hose, das rot-schwarze Schottenkaro namens „Royal Stewart“ war am Freitagabend angesagt auf dem Heinsberger Marktplatz. Es gehört zum Outfit der Kölschrock-Formation Brings, die damit an ihre Ursprünge in der Punk- und Rockszene erinnert.