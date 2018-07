Wassenberg - Mit grüner Gazelle von Niederrhein-Rad durch die Region

Wassenberg. In Zukunft könnten die markanten grünen Fahrräder auch häufiger durch den Kreis Heinsberg rollen. Aktuell gibt es 40 Verleihstationen der Niederrhein Tourismus GmbH. Die südlichste dieser Verleihstationen befindet sich nun im Kreis Heinsberg, am Naturpark-Tor an der Pontorsonallee in Wassenberg.

800 Fahrräder an 40 Stationen Die apfelgrünen Niederrhein-Räder und -Pedelecs können im Naturpark-Tor Wassenberg zu den Öffnungszeiten – Dienstag bis Sonntag 10 bis 16 Uhr – gemietet werden. Der Tagespreis beträgt neun Euro für ein Rad und 25 Euro für ein E-Bike. Niederrhein-Rad hat rund 40 Verleihstationen mit mehr als 800 Fahrrädern. Über das sogenannte Outdooractive-Niederrhein-Portal sind viele Tourentipps verfügbar. Die Verleihstation in Wassenberg ist die erste im Kreis Heinsberg. www.buchung-niederrheinrad.de

Und so funktioniert das Leih-System der „apfelgrünen Gazellen“: Wer möchte, leiht sich ein Rad oder E-Bike an einer der Verleihstationen, die sich am gesamten Niederrhein befinden, aus. Pro Tag kostet die Leihe neun Euro für ein klassisches Fahrrad und 25 Euro für ein E-Bike. Zurückgeben kann man die Zweiräder dann entweder an der Station, an der man sie geliehen hat, oder an irgendeiner der anderen Stationen.

Am Naturpark-Tor sollen nun sechs Fahrräder und zwei E-Bikes zum Verleih bereitstehen. Größere Gruppen können vorab die Leihe der Räder buchen. Insgesamt zählen rund 800 Fahrräder und 25 E-Bikes zur grünen Flotte von Niederrhein-Rad.

Profil schärfen

Die Fahrradverleihstation soll – mit vielen anderen Mosaiksteinen – dazu beitragen, das Tourismusprofil der Stadt Wassenberg und des Kreises Heinsberg zu schärfen. Der Kreis Heinsberg ist seit Anfang des Jahres Mitglied im Niederrhein Tourismus, wodurch das Radprojekt nun möglich wurde.

Auf Kreisebene soll die Marke Heinsberger Land den Tourismus in unserer Region ankurbeln. Dafür verantwortlich ist Ulrich Schirowski, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg. Der hofft, bald weitere Verleihstationen im Kreis Heinsberg eröffnen zu können: „Wir befinden uns in Gesprächen mit einigen Kommunen und Betreibern von Hotels und Restaurants“, sagt Schirowski. Sinnvoll sei, dass die Verleihstationen die grünen Räder auch am Wochenende ausleihen und zurücknehmen. „Es wäre schon sehr gut, wenn wir demnächst zwei oder drei Stationen im Kreis Heinsberg hätten“, sagt Schirowski.

Erste Räder sind in Wassenberg in dieser Woche ausgeliehen worden. So machte eine Wassenbergerin, die Besuch aus dem Ausland bekam, eine Tour mit ihren alten Freundinnen, berichtet Sabrina Martin von der Stadt Wassenberg.

Und noch vor der offiziellen Eröffnung drehte der Botschafter des Heinsberger Landes, Hastenraths Will, schon eine Runde auf dem grünen Rad. Der sportliche Landwirt radelte bis zum Heinsberger Lago Laprello, wo er von einigen gefiederten Passanten zu einer kurzen Rast gezwungen wurde.

Hastenraths Will: „Ich hatte ja vor ein paar Wochen die große Ehre, die Entjungferungsfahrt von das Niederrhein-Rad durchzuführen. Und ich bin über alle Maße begeistert. Ich kann nur sagen: Von wegen ‚Rentner-Drohne', so ein E-Bike macht ein Riesenspaß!“