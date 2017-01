Wassenberg.

Eigentlich war Dr. Ahmed Wardeh schon einmal im Ruhestand. 2007 hatte er seine Praxis in der Wassenberger Oberstadt geschlossen – mit 67 Jahren. Mittlerweile ist Wardeh 76 Jahre alt, und er praktiziert wieder als Hausarzt. In einer Gemeinschaftspraxis mit Dr. Susanne Beckers in der Wassenberger Innenstadt.