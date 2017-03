Mit geklauter Bankkarte Geld abgehoben: Wer kennt diesen Mann?

Wegberg-Merbeck. Die Polizei Heinsberg sucht nach einem Mann, der mit einer geklauten EC-Karte im Dezember 2016 Geld in Wegberg abgehoben hatte. Die Karte wurde kurz zuvor aus einem Wagen in Merbeck gestohlen.

Am 18. Dezember wurde die Seitenscheibe des Autos, in dem die Karte lag, in der Merbecker Sankt-Maternus-Straße eingeschlagen. Daraus wurde dann eine Handtasche samt Unterlagen und der Bankkarte erbeutet. Wenige Stunden später wurde damit auch Geld in einem Geschäft in der Straße Am Bahnhof in Wegberg abgehoben. Dabei wurde der Mann fotografiert.

Die Ermittler hoffen durch die öffentliche Fahndung auf die Spur des Täters zu kommen. Hinweise werden unter 02452/9200 entgegengenommen.