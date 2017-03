Waldfeucht-Haaren.

Das war mal eine außergewöhnliche Berufsinformation mit gleich 500 PS: Der Info-Truck der Metall- und Elektroindustrie begeisterte bei seinem Besuch die Schüler der Sekundarschule in Haaren. Welche Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten gibt es eigentlich in der Metall- und Elektroindustrie zu entdecken und wie wird in diesen Berufen heute gearbeitet?