Heinsberg-Dremmen.

Auf dem Gelände einer ehemaligen Tankstelle mit Autowerkstatt und zwei weiteren Grundstücken in Dremmen soll jetzt das lange ersehnte neue Zentrum für Nahversorgung mit Lebensmitteln in dem Heinsberger Stadtteil entstehen. Rund sechs Millionen Euro will die Althoff & Herrndorf GbR aus München an der Erkelenzer Straße investieren, davon 3,5 Millionen Euro für einen neuen Verbrauchermarkt.