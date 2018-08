Wassenberg/Aachen.

Weil er Schülerinnen an der Betty-Reis-Gesamtschule in Wasserberg den Hitler-Gruß gezeigt hat, hat das Landgericht Aachen einen jungen Mann wegen Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole verurteilt. Auch dank eines, so der Angeklagte, Rückzugs aus der rechten Szene fällt die Strafe gering aus. Er muss ein Buch über die Gefahren von Gewalt lesen und der Kammer einen reflektierenden Aufsatz vorlegen.